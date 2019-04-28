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Путин усомнился в божественной сущности Зеленского

28 апреля, 12:00
Путина потянуло на божественные метафоры - фото 1
Путина потянуло на божественные метафоры

Правитель госудрства-агрессора после возвращения из Пекина был вынужден отвечать на неудобные вопросы, в том числе и о будущих отношениях с Украиной и ее новой властью.

На вопросы журналистов Путин в основном отшучивался, демонстрируя свое примитивное чувство юмора. Что и было зафиксировано в стенограмме его пресс-службой.

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Так, на вопрос о том, что Путин скажет украинскому коллеге, если «наконец предстанет перед ним», тот заявил: «Вы знаете, Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не господь бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве».

При этом Путин все-таки осознает, что нужно договариваться с Украиной, ведь оккупация Крыма и Донбасса ужасно бъет по экономики русских.

Путин усомнился в божественной сущности Зеленского - фото 180338

Путина понесло

Сам же Зеленский особо общаться с Путиным не спешит. Об этом рассказал экс-глава Польши Александр Квасьневский. Он заявил, что имел беседу с избранным президентом Украины, который заверил, что не намерен встречаться тет-а-тет с Путиным, а только в рамках "нормандского формата", то есть - в присутствии союзников Украины - президента Франции и канцлера Германии.

Отметим, что и сам Владимир Зеленский от религиозной тематики не удержался (Пасха все-таки), указав в своем послании, что если вождь оккупантов не боится людского суда, то за свои грехи он точно не отвертится от суда божьего, если. конечно, не задумал жить вечно (чему не бывать).

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