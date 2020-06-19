Путин написал статью о "законном захвате Балтии" и "вине" Польши в начале Второй мировой

Путин накрапал идиотские отмазки для Совка из-за начала Второй мировой

Плешивый свихнувшийся из-за своих имперских амбиций диктатор, прячась в бункере от коронавируса, накрапал программную статью с собственным анализом происходящего перед началом Второй мировой войны и в ее время.

Дикие искажения фактов, которыми полнится материал, уже отразились в заявлениях правительств Литвы, Латвии и Польши. Украинские власти о полной дичи кремлевского карлика пока молчат.

Среди причин начала Второй мировой войны ВВХ назвал "сговор Западных стран с Германией" о разделе Чехословакии. Мол, Польша собиралась агрессивно действовать в отношении другой страны, а также "препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе".

О том, что Сталин с Гитлером сами же договорились начать войну и попилить между собой страны Европы, Путин, разумеется, умолчал.

"Запад хотел оставить СССР один на один с Гитлером. В 1989 году Советский Союз официально осудил секретные протоколы к пакту, но западные страны не спешат каяться. Материалы о тайных англо-германских переговорах не рассекречены до сих пор, - написал террорист. - А Варшава препятствовала СССР, Великобритании и Франции заключить военный союз против Гитлера".

Поясняя ввод войск Красной армии на территорию Польши, Путин заявил о том, что это было нужно для предотвразения выхода Вермахта на подступы к Минску". Руководствуясь логикой "ради защиты можно нападать", главарь страны-агрессора объявил захват Литвы, Латвии и Эстонии "законным и происходившим в полном соответствии с международным правом и с согласия властей этих стран".

В общем, в попытках переписать историю кремлевский диктатор, судя по всему, уже окончательно свихнулся. И старательно пытается называть белое черным, а также рисовать у собственных граждан картинку "доброй России".