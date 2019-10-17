Пусть другие решат: Хозсуд Киева сделал паузу в деле о возврате "ПриватБанка" Коломойскому

Коломойский не выиграл войну, но получил отсрочку

В четверг, 17 октября, в Хозяйственном суде столицы должны были завершиться дебаты по тяжбе офшорки вернувшегося в Украину олигарха против государства. При этом заседание, де-факто, сорвали.

За 45 минут до начала рассмотрения дела судьей Людмилой Шкурдовой поступил звонок о том, что помещение суда заминировано, после чего всех из здания эвакуировали.

А само заседание по иску компании Triantal Investments Ltd все же началось, но служительница Фемиды очень не хотела выполнять свою работу.

Дело в том, что Игорь Коломойский жаждет как можно быстрее прибрать "ПриватБанк" к рукам, поскольку Лондонский суд вскоре развалит его бизнес-идею получить компенсацию за национализацию на корню, да еще и обложит штрафами в пользу государства. Поэтому единственным для него спасением видится скорейшее принятие решения в пользу Коломойского в украинском суде, чтобы потом от имени "ПриватБанка" отказаться от всех исков в международных инстанциях.

Поскольку же идти против влиятельного олигарха Шкурдова не решилась, как и поступить по совести.

Судья объявила о том, что решила приостановить рассмотрение иска до решения аналогичного дела в любом другом украинском суде. То есть, фактически служительница Фемиды самоустранилась от того, чтобы поставить точку в вопросе.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.