"Приватбанк" выиграл апелляцию против Коломойского в Лондоне

Активы Коломойского будут арестованы

Во вторник, 15 октября, Апелляционный суд Лондона и Уэльса вынес свой вердикт по тяжбе между Украиной и банкротившими "Приватбанк" олигархами. И решение оказалось не утешительным для Коломойского.

Сегодня на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов объявил о громкой промежуточной победе "ПриватБанка".

Представляющие интересы национализированной структуры юристы пытались обжаловать решение суда первой инстанции, который отказался рассматривать иск против Боголюбова и Коломойского.

В итоге английские судьи стали на сторону Украины. А это значит, что арест активов днепровского олигарха продолжится.

"Рассмотрение этого дела подпадает под юрисдикцию Высокого суда Лондона, ведь речь идет о мошенничестве в крупных размерах. Теперь суд Лондона начнет рассмотрение по иску Приватбанка по существу, - пояснил в соцсети Милованов. - Банк может и в дальнейшем требовать от бывших владельцев возмещения полной суммы убытков - 1,9 миллиарда долларов , а вместе с процентами - 3 миллиарда долларов".

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.