Пульс: Дата выхода, актеры и трейлер украинской спортивной драмы
Возрожденное украинское кино стремительно развивается и осваивает новые горизонты. В 2020 на экраны выйдет лента в новом для отечественного кинематографа жанре - спортивная драма Пульс.
Пульс основан на реальной истории и рассказывает о знаменитой украинской спортсменке Оксана Ботурчук.
В фильме главную героиню зовут просто Оксана, однако история тяжелого и драматичного пути к успеху сильной украинки угадывается.
Пульс - сюжет фильма
Это история юной украинской легкоатлетки, которая живет в маленьком городке и имеет большую мечту - попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только попасть на Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечты не существует преград.
Дата выхода
Показ трейлера фильма состоялся на Warsaw Film Festival и был тепло встречен критиками, а полноценная премьера ленты запланирована на 19 марта 2020 года.
Сняла фильм компания KINOROB («Незламна», «Сторожова Застава», «Захар Беркут», «Ціна Правди»), а поддержку осуществили Правительство Украины и Министерство культуры Украины.
Пульс - трейлер
Пульс 2020 - смотреть трейлер фильма онлайн:
Пульс - актеры и роли
Станислав Боклан прекрасно справляется с ролями, где не нужна борода
Фильм может похвастаться шикарным кастингом и балансом между звездными ветеранами и молодыми актерами.
- Наталия Бабенко в роли Оксаны
- Виктория Левченко в роли Елены, сестры Оксаны
- Наталья Доля в роли матери Оксаны
- Александр Кобзарь в роли отца
- Станислав Боклан в роли тренера
- Лилия Ребрик в роли тренера Ирины
- Ахтем Сеитаблаев в роли доктора
- Роман Ясиновский в роли Дмитрия
- Максим Самчик в роли Макса
- Дарья Барихашвили в роли Анны
Режиссер фильма - Сергей Чеботаренко.