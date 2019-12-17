Пульс: Дата выхода, актеры и трейлер украинской спортивной драмы

Пульс - премьера 19.03.2020

Возрожденное украинское кино стремительно развивается и осваивает новые горизонты. В 2020 на экраны выйдет лента в новом для отечественного кинематографа жанре - спортивная драма Пульс.

Пульс основан на реальной истории и рассказывает о знаменитой украинской спортсменке Оксана Ботурчук.

В фильме главную героиню зовут просто Оксана, однако история тяжелого и драматичного пути к успеху сильной украинки угадывается.

Оксана Ботурчук - обладательница пяти паралимпийский медалей

Пульс - сюжет фильма

Это история юной украинской легкоатлетки, которая живет в маленьком городке и имеет большую мечту - попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только попасть на Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечты не существует преград.

Наталия Бабенко - исполнительница главной роли

Дата выхода

Показ трейлера фильма состоялся на Warsaw Film Festival и был тепло встречен критиками, а полноценная премьера ленты запланирована на 19 марта 2020 года.

Сняла фильм компания KINOROB («Незламна», «Сторожова Застава», «Захар Беркут», «Ціна Правди»), а поддержку осуществили Правительство Украины и Министерство культуры Украины.

Ахтем Сеитаблаев вновь сыграет доктора

Пульс - трейлер

Пульс 2020 - смотреть трейлер фильма онлайн:

Пульс - актеры и роли

Станислав Боклан прекрасно справляется с ролями, где не нужна борода

Фильм может похвастаться шикарным кастингом и балансом между звездными ветеранами и молодыми актерами.

Наталия Бабенко в роли Оксаны

в роли Оксаны Виктория Левченко в роли Елены, сестры Оксаны

в роли Елены, сестры Оксаны Наталья Доля в роли матери Оксаны

в роли матери Оксаны Александр Кобзарь в роли отца

в роли отца Станислав Боклан в роли тренера

в роли тренера Лилия Ребрик в роли тренера Ирины

в роли тренера Ирины Ахтем Сеитаблаев в роли доктора

в роли доктора Роман Ясиновский в роли Дмитрия

в роли Дмитрия Максим Самчик в роли Макса

в роли Макса Дарья Барихашвили в роли Анны

Режиссер фильма - Сергей Чеботаренко.