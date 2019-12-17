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Пульс: Дата выхода, актеры и трейлер украинской спортивной драмы

15:17
Пульс - премьера 19.03.2020 - фото 1
Пульс - премьера 19.03.2020

Возрожденное украинское кино стремительно развивается и осваивает новые горизонты. В 2020 на экраны выйдет лента в новом для отечественного кинематографа жанре - спортивная драма Пульс.

Пульс основан на реальной истории и рассказывает о знаменитой украинской спортсменке Оксана Ботурчук.

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В фильме главную героиню зовут просто Оксана, однако история тяжелого и драматичного пути к успеху сильной украинки угадывается.

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Оксана Ботурчук - обладательница пяти паралимпийский медалей

Пульс - сюжет фильма

Это история юной украинской легкоатлетки, которая живет в маленьком городке и имеет большую мечту - попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только попасть на Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечты не существует преград.

Пульс: Дата выхода, актеры и трейлер украинской спортивной драмы - фото 192937
Наталия Бабенко - исполнительница главной роли

Дата выхода

Показ трейлера фильма состоялся на Warsaw Film Festival и был тепло встречен критиками, а полноценная премьера ленты запланирована на 19 марта 2020 года.

Сняла фильм компания KINOROB («Незламна», «Сторожова Застава», «Захар Беркут», «Ціна Правди»), а поддержку осуществили Правительство Украины и Министерство культуры Украины.

Пульс: Дата выхода, актеры и трейлер украинской спортивной драмы - фото 192939
Ахтем Сеитаблаев вновь сыграет доктора

Пульс - трейлер

Пульс 2020 - смотреть трейлер фильма онлайн:

Пульс - актеры и роли

Пульс: Дата выхода, актеры и трейлер украинской спортивной драмы - фото 192938

Станислав Боклан прекрасно справляется с ролями, где не нужна борода

Фильм может похвастаться шикарным кастингом и балансом между звездными ветеранами и молодыми актерами.

  • Наталия Бабенко в роли Оксаны
  • Виктория Левченко в роли Елены, сестры Оксаны
  • Наталья Доля в роли матери Оксаны
  • Александр Кобзарь в роли отца
  • Станислав Боклан в роли тренера
  • Лилия Ребрик в роли тренера Ирины
  • Ахтем Сеитаблаев в роли доктора
  • Роман Ясиновский в роли Дмитрия
  • Максим Самчик в роли Макса
  • Дарья Барихашвили в роли Анны

Режиссер фильма - Сергей Чеботаренко.

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Наталия Бабенко Станислав Боклан Ахтем Сеитаблаев Пульс Паралимпиада 2016 Паралимпиада-2018 Кино Новости кино
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