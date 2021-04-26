Психопат Кива отримав науковий ступінь - як так сталося

Науковець Кива / Бігус-Інфо

26 квітня 2021 року народний депутат і власник довідки про психопатію Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління. Як так сталося?

13 членів комісії проголосували "за" і подякували Киві за роботу. Так аванюрист став кандидатом наук.

У його дісертації 245 сторінок і там є:

"високоморальні аспекти" і любов до євроінтеграції – саме так, в ОПЗЖшного Киви, який так проти Європи

наукові статті, надруковані на неіснуючих сторінках збірок, або з жахливим гугл-транслейтом

підроблені довідки та "центрально-фламандська концепція", про яку не знає ані сам Кива, ані гугл.

Що ховається в 245 сторінках Кивиної дисертації – дивіться в розслідуванні BIHUS info.

Дисертація Киви - підробки, брехня і найкращі цитати: