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Психопат Кива отримав науковий ступінь - як так сталося

Вчера, 20:07
Науковець Кива - фото 1
Науковець Кива / Бігус-Інфо

26 квітня 2021 року народний депутат і власник довідки про психопатію Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління. Як так сталося?

13 членів комісії проголосували "за" і подякували Киві за роботу. Так аванюрист став кандидатом наук.

У його дісертації 245 сторінок і там є:

  • "високоморальні аспекти" і любов до євроінтеграції – саме так, в ОПЗЖшного Киви, який так проти Європи
  • наукові статті, надруковані на неіснуючих сторінках збірок, або з жахливим гугл-транслейтом
  • підроблені довідки та "центрально-фламандська концепція", про яку не знає ані сам Кива, ані гугл.

Що ховається в 245 сторінках Кивиної дисертації – дивіться в розслідуванні BIHUS info.

Дисертація Киви - підробки, брехня і найкращі цитати:

 

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Илья Кива Новини Украина
Бігус-Інфо
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