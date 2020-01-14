PS752 был сбит двумя ракетами: появилось новая запись с камер наблюдений (ВИДЕО)

По самолету МАУ выпустили две ракеты

Во вторник, 14 января, в сеть залили до этого неизвестную видеозапись запуска и попадания выпущенных из ЗРК "Тор" ракет по самолету МАУ под Тегераном. На кадрах зафиксировано два разрыва боеприпасов в непосредственной близости от гражданского лайнера.

Сегодня иранский журналист Бенг Голипур на своей странице в Twitter опубликовал новое видео поражения самолета МАУ ракетами, выпущенными бойцами противовоздушной обороны Ирана.

Судя по записи, которую сделала одна из камер наблюдения в Тегеране, американские, британские и канадские разведчики были абсолютно правы, когда говорили о двух запусках и двух взрывах в иранском небе в момент крушения "Боинга" 737-800.

"Новое видео стрельбы по украинскому самолету МАУ. Стреляли двумя ракетами", - констатировал работник СМИ.

Смотрите видео попадания ракет по рейсу PS752 Тегеран-Киев онлайн:

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) January 14, 2020

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.