Проводник "Укрзализныци" выпихнул опоздавшего пассажира под колеса поезда (ВИДЕО)

Пассажира "Укрзализныци" едва не убил проводник

В реформируемой Сергеем Лещенко "Укрзализныце" ничего не меняется. По крайней мере, это точно можно сказать о клиенториентированности и подходе к отношению к пассажирам.

На днях на центральном железнодорожном вокзале в Киеве произошло ЧП, которое вполне могло закончиться трагедией.

Опоздавший на поезд пассажир попытался запрыгнуть в уже уходящий вагон, но проводник бросил в него сумкой. В итоге мужчина свалился на перрон и чуть было не попал под колеса поезда. После этого коллеги сотрудника "Укрзализныци" дернули стоп-кран, а чудом не пострадавший физически клиент компании занял свое место в вагоне.

Случившееся сняли на видео очевидцы произошедшего. И хотя на записи четко видно, что пассажир сам нарушает правила техники безопасности, пытаясь залезть внутрь уже начавшего движение состава, поступок проводника также ничего не оправдывает - он мог убить человека.

Эпично то, что в "Укрзализныце" зашквара в полной мере не осознали и отделались простыми "нам очень жаль, что такое случилось с поездом и пассажиром". Тем не менее, в компании пообещали дать оценку действиям всей бригады поезда.

Скорее всего, грубо нарушившего целый ряд правил проводника вышвырнут из компании.