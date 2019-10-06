Проверка на прочность: оккупанты обстреляли Золотое накануне отведения войск

Из Золотого будут отступать даже при обстрелах?

За день до отступления сил ООС из еще одного населенного пункта, где живут около 15 тысяч человек, путинские боевики открыли огонь по Золотому из запрещенных минскими договоренностями минометов.

Судя по всему, российские оккупанты просто снова смотрят, получится ли у них переступить через очередную красную линию, не испортив при этом попытки политически прогнуть Украину.

В ночь на сегодня боевики обстреляли Золотое, прекрасно понимая, что уже в понедельник, 7 октября, начнется запланированное Зеленским отступление. По данным ООС, оккупанты применяли минометы калибра 82мм, гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

В 2015-2018 годах даже при нарушениях перемирия с использованием стрелкового оружия все договоренности о разведении сил и средств откладывались. Причем отказывалась Украина от демилитаризации районов даже если террористы забивали на режим тишины на других участках фронта.

Сейчас же Станицу Луганскую, де-факто, сделали "серой зоной" со свободным доступом к поселку со стороны оккупантов, хотя боевики не выполняли обязательств. Не помешало этому и наличие тяжелого вооружения, и отказ "ЛНРовцев" покинуть свои позиции.

Теперь же Путин просто поймет, промолчит ли официальный Киев очередное вопиющее нарушение, и пойдет ли на отступление не просто без гарантий безопасности, а при открытых боевых действиях.

Напомним, об очередном отступлении украинских военных со своих же территорий террористы договорились с представителями нашей страны в Трехсторонней контактной группы в Минске. Об отходе заявил сам Владимир Зеленский, который подчеркнул, что "местное население будет в безопасности", хотя сами жители пока еще подконтрольных Украине территорий говорят о серьезных опасениях.

По крайней мере, в Станице Луганской ночами свободно шарятся вооруженные террористы, а говорить об отведении войск со стороны боевиков вообще не следует.