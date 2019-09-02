"Простите меня": Поклонская бросила мужа
"Экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская развелась с мужем Иваном Соловьевым.
Об этом рассказал сам супруг "няш-мяш".
По его словам, всему виной сходство(!) характеров.
"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", - заявил Соловьев и поспешил процитировать Круга.
Поклонская с мужем
Замешан ли в разводе Николай II, мужчина не уточнил.
"Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга "Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня", - подчеркнул Соловьев.
Напомним, "президент Крыма" впал в кому. Он может не пережить ночь.