"Простите меня": Поклонская бросила мужа

"Простите меня": Поклонская бросила мужа

"Экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская развелась с мужем Иваном Соловьевым.

Об этом рассказал сам супруг "няш-мяш".

По его словам, всему виной сходство(!) характеров.

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", - заявил Соловьев и поспешил процитировать Круга.

Поклонская с мужем

Замешан ли в разводе Николай II, мужчина не уточнил.

"Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга "Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня", - подчеркнул Соловьев.

Напомним, "президент Крыма" впал в кому. Он может не пережить ночь.