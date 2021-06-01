Володимир Зеленський Роман Протасевич Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Прослушка Медведчука №3: Чому влада погодилась торгувати з окупантами

09:55
Чому воно досі на волі? - фото 1
Чому воно досі на волі? / УП

Нова порція зливу плівок прослуховування Медведчука вказує на злочинну схему торгівлі з російськими окупантами. Вона велася під прикриттям СБУ з благословіння української влади та заради збагачення Медведчука.

Вугільні контракти та переговори з окупантами – що приховує третя частина "прослушки Медведчука"?

З початком війни частина українського вугілля опинилась під контролем окупантів. І поки влада запевняла, що Україна купувати вугілля у бойовиків не буде, Медведчук вже вів переговори.

Як кум Путіна переконував кремль шантажувати Україну, а СБУ возило кеш бойовикам – дивіться в третій частині "прослушки Медведчука".

Окуповане вугілля за наші гроші: Прослушка Медведчука 3:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виктор Медведчук СБУ Петр Порошенко уголь контрабанда терроризм Блокада ОРДиЛО Новини Украина
Другое на тему
Молодий та молода - фото 1
Борис Джонсон таємно одружився
Вчера, 10:19
Герої року, спортивного року - фото 1
Фінал Ліги Чемпіонів: Гроші перемогли ще більші гроші
30 мая, 09:50
Генерал Гвоздь загинув на відпочинку - фото 1
У Єгипті на курорті загинув колишній голова Служби зовнішньою розвідки
28 мая, 16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП стал символом мощи и духа украинской армии - фото 1
Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
26 мая, 10:54
Крымская история - фото 1
Во имя общей беды. Почему украинцам и крымским татарам пора объединить усилия
18 мая, 12:35
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 08:29