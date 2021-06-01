Прослушка Медведчука №3: Чому влада погодилась торгувати з окупантами
Чому воно досі на волі? / УП
Нова порція зливу плівок прослуховування Медведчука вказує на злочинну схему торгівлі з російськими окупантами. Вона велася під прикриттям СБУ з благословіння української влади та заради збагачення Медведчука.
Вугільні контракти та переговори з окупантами – що приховує третя частина "прослушки Медведчука"?
З початком війни частина українського вугілля опинилась під контролем окупантів. І поки влада запевняла, що Україна купувати вугілля у бойовиків не буде, Медведчук вже вів переговори.
Як кум Путіна переконував кремль шантажувати Україну, а СБУ возило кеш бойовикам – дивіться в третій частині "прослушки Медведчука".
Окуповане вугілля за наші гроші: Прослушка Медведчука 3:
Другое на тему
Борис Джонсон таємно одружився
Вчера, 10:19
Фінал Ліги Чемпіонів: Гроші перемогли ще більші гроші
30 мая, 09:50
У Єгипті на курорті загинув колишній голова Служби зовнішньою розвідки
28 мая, 16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации