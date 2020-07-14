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Пропавшая актриса Ная Ривера найдена мертвой

09:59
Найдено тело Наи Риверы - фото 1
Найдено тело Наи Риверы

К сожалению, худшие опасения относительно пропавшей на прошлой неделе актрисы Наи Риверы подтвердились. В понедельник, 13 июля, спасатели нашли ее тело.

Причина смерти известной актрисы также установлена - 33-летняя девушка утонула в озере Пиру в Калифорнии, сообщает CNN.

8 июля Ная Ривера отправилась на арендованной лодке на прогулку по озеру Пиру вместе со своим четырехлетним сыном Джоси.

Позже ее сын был обнаружен в одиночестве спящим в лодке в спасательном жилете, а документы и спасательный жилет Наи Риверы остались в лодке.

Джоси рассказал, что они вместе с матерью решили искупаться, но она не вернулась в лодку. Поиски девушки пропавшей заняли шесть дней.

Последние твит Риверы:

По данным шерифа округа Вентура, речь идет о несчастном случае, а не самоубийстве. Ривера успела спасти ребенка и затолкнуть его обратно в лодку, но ей не хватило сил, чтобы спастись самой, заявил он.

Ная Ривера сыграла одну из главных ролей в американском ситкоме "Королевская семья". Широкая известность к ней пришла с ролью Сантаны Лопес - одного из основных персонажей сериала "Хор".

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