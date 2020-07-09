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Звезда сериала "Хор" пропала без вести

19:12
Ная Ривера пропала - фото 1
Ная Ривера пропала

33-летняя звезда сериала «Хор» Ная Ривера пропала после прогулки на лодке в среду, 8 июля.

Актриса и певица вметсте с 4-летним сыном Джози отправилась на прогулку по озеру в Национальном парке Лос-Падрес, штат Калифорния (США).

К сроку они не вернулись - и тогда были подняты по тревоге спасатели.

Через три часа мальчик был найден в лодке один - он спал, а актрису начали искать водолазы, авиация и беспилотники.

Мальчик, которого нашли в спасательном жилете, сказал, что они с мамой отправились купаться, но в лодку мама так и не вернулась. Взрослый спасательный жилет нашли в лодке.

Как сообщают журналисты NBC, в департаменте шерифа округа Вентура предполагают, что вероятнее всего Ная Ривера мертва.

Поисковая операция - полиция ищет пропавшую звезду:

Ная Ривера - актриса и певица. Ее самая известная роль — Сантана Лопес в сериале «Хор», который выходил на телеканале Fox с 2009 по 2015 год. Она снялась во всех шести сезонах.

Отметим, что звезд сериала преследует таинственное проклятие - в 2013 году актера шоу Кори Монтейта обнаружили мертвым в гостинице в Канаде. По данным СМИ, Монтейт записался на курс лечения от наркозависимости.

В 2018 году еще один актер из этого сериала "Хор", Марк Саллинг, покончил с собой. За некоторое время до смерти он признался в хранении детской порнографии и ожидал приговора.

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БЕЗ ТАБУ
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