Пропагандисты Медведчука покажут фильм "о гражданской войне" с Путиным в главной роли

112 канал превращается в ретранслятора российской картинки

В эфире антукраинского канала "112 Украина", который в прошлом году был куплен кумом Путина, запланирован показ фильма с террористом №1 и самим Виктором Медведчуком в главных ролях. Снял ленту пророссийский режиссер из США Оливер Стоун.

Продавшийся русским деятель кино, в глубокой старости нашел себя в работе на убийц и всячески способствует их выходу из-под ответственности за содеянное, клепая дешевые видео с кремлевской интерпретацией событий.

Трансляцию очередного трэша от Стоуна анонсировали все чаще не прекрывающиеся пропагандисты со "112.Украины". В анонсах показа они указали, что в эфир лента Revealing Ukraine выйдет 13 или 16 июля.

Снимали фильм, как следует из его описания, с участием Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, а также главаря России Владимира Путина. Кроме того, выступить по поводу происходящего в Крыму и на Донбассе режиссер дал еще и беглому осужденному Януковичу, а также террористу Виталию Захарченко.

На "112 канале" также представили творение пособника оккупантов как "номинанта 65-го кинофестиваля в Таормине". Только вот на самом деле на малоизвестном кинофоруме попросту показывали фильм в качестве допремьерной демонстрации главаря его же жюри.