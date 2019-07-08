Почему стал возможен телемост между оккупантами и каналом Медведчука

Реванш online

Блогер Вадим Фульмахт объясняет, как стал возможен телемост между российскими пропагандистами и каналом Медведчука NewsOne. И кто в этом виноват.

Вся лента в проклятиях по поводу "откровенного разговора между простыми людьми" - телемоста с Киселевым на медведчуковском канале.

Можно сжечь телеканал, можно запретить телемост, вот только это идеально укладывается в схему "мы бы давно помирились с Россией, если бы не барыги и радикалы".

И не нужно все сводить к убогости Минстеця и 5 годам либертанго с медведчуком.

Начнем по порядку: чего ждали избиратели от Порошенко в 2014 году?

Я бы свел фундаментальные задачи к двум:

1. Качественное изменение правил игры (то самое "життя по-новому").

2. Окончание войны (мир).

Правила игры не просто остались прежними, но еще и объяснялись войной, мол, не время заниматься коррупцией, у нас главный враг в Кремле.

В результате ненавистные фейсбучной элите "пересичные" пришли к выводу: если вы нам постоянно врете и ПРИКРЫВАЕТЕСЬ войной, то, наверное, это война вам (тоже) выгодна и если вас убрать, то война и прекратится.

Я, например, никогда не обвинял Порошенко в том, что война продолжается ради его личной выгоды. Но если он раз за разом обещает войну закончить, вернуть Донбасс с помощью таинственного плана, то ему перестают верить и в тех вопросах, где он совершенно прав. Обижаться на это можно с тем же успехом, что и обижаться на зеркало. Если элита, вопреки обещаниям, не решает проблем, то публика голосует протестно.

И никакой Минстець даже теоретически не мог бы прикрыть фиговым листом пропаганды эту жопу. Это важно понимать - тупая пропаганда не работает. Почему у Шария такой успех - потому что его аудитория убеждена, что наши СМИ и политики врут много и постоянно. А то, что сам Шарий врет и передергивает - это уже второй вопрос для нее.

На днях мой сосед-пенсионер поставил спутниковую тарелку, чтобы не слушать украинские телеканалы. Мать бывшего коллеги смотрит российские новости в интернете: и она их всегда найдет, 21 век, все-таки.

И чем вы им ответите? Защитите очередной проспект Бандеры? Ну ок, только повысите рейтинги медведчука.

В этой связи я продолжаю считать, что запреты, баны и т.п. средства не сработают.

А что сработает?

1. Реальное "життя по-новому" и "кінець епохи бідності". Когда люди почувствуют, что их реальные проблемы решают, а не вешают им патриотическую лапшу, их отношение к происходящему изменится.

Верю ли я, что команда Зеленского способна на это? Нет, не верю. Поэтому они неизбежно будут терять рейтинги. Потому что невыполненные обещания и обманутые ожидания накапливаются.

2. Серьезное и глубокое обсуждение темы войны с Россией.

Лай через поребрик не помогает, пора это уже понять. Сказки про скорое вступление Украины в НАТО и развал российской экономики - тоже. И постоянное запугивание капитуляцией и потерей суверенитета - за пределами фейсбука это мало кому интересно.

Вопрос же не в том, стОит ли заплатить за мир "региональным статусом" русского языка или отказом от вступления в НАТО.

Для миллионов людей в этом вообще нет вопроса: конечно, мир того стОит, если чокнутым русским это так нужно, просто дайте им и пусть они отстанут.

Но проблема в том, что никакого мира все эти возможные уступки не принесут, потому что цель нашего противника вовсе не в защите русского языка или страхе перед нападением НАТО. И русские не отстанут.

Честных и нормальных дискуссий на эту тему я не вижу. Вместо этого публика соревнуется в том, кто больше радуется какой-то очередной российской катастрофе. Внутри информационного пузыря это выглядит очень круто, но за его пределами только увеличивает продажи кремлевского мифа: мы бы давно с вами помирились, вы нам не враги, но ваши барыги и радикалы мешают.

Так вижу.

Пост Вадима Фульмахта на фейсбуке: