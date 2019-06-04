Прокуроры закрыли дело против кровавого соратника Януковича

Иванющенко может возвращаться

Реванш регионалов в Украине идет полным ходом, а начался он с момента, когда стало понятно, что Петр Порошенко вскоре перестанет быть президентом. Так, 18 и 19 апреля в Одессе прокуроры решили судьбу экс-депутата и бизнесмена Юрия Иванющенко, известного в криминальных кругах как Юра Енакиевский.

Уголовное дело, в котором фигурировал бывший регионал, развалили сами же государственные обвинители.

Примечательно, что Юру Енакиевского могли взять лишь за растрату средств и хищения бюджетных денег в особо крупных размерах, тогда как нардеп в свое время был одним из известнейших бандитов Донецкой области.

Впрочем, даже за те преступления, которые удалось задокументировать, Иванющенко не сядет. Более того, есть неплохой шанс того, что бывший регионал вернется в страну и даже займет здесь какой-то пост.

Напомним, в конце 2014-го соратнику Януковича объявили о подозрении в совершении правонарушения по части третьей статьи 368-2, а также части третьей статьи 27 и части пятой статьи 191 УК Украины - "Получение неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц".

В 2015 и 2016 годах адвокаты успешно разваливали обвинения, а в середине апреля со злоумышленника и вовсе сняли подозрение из-за "отстутствия состава преступления".

Существовало и другое уголовное дело о вымогательстве компанией Иванющенко акций рынка "Седьмой километр". И здесь рыгу удалось обойти систему. Следователи "не сумели" доказать, что Иванющенко и его товарищи стали владельцами долей, оказывая давление на хозяев предприятия.