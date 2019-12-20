Прокуроры сорвали суд по делу Шеремета, Рябошапка "морозится"

Прокуроры боятся приходить на заседания по делу Шеремета

Утром в пятницу, 20 декабря, в Апелляционном суде столицы должно было пройти заседание по рассмотрению требований адвокатов выпустить Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко из СИЗО на свободу.

Тем не менее, суд не состоялся, поскольку прокуроры не явились на заседание.

Вполне может быть, это связано с тем, что представлять обвинение при отсутствии доказательств причастности подозреваемых к убийству Шеремета фактически невозможно. А выход Кузьменко с Антоненко на свободу может больно ударить по имиджу и министра внутренних дел Арсена Авакова, и президента Владимира Зеленского.

Сегодняшние апелляции по делу стартанули с суда по Юлии Кузьменко. Обвиняемую доставили в помещение, но начать заседание коллегия судей не могла - обвинители проигнорировали апелляцию.

Адвокат врача и волонтера Влад Добош заявил, что не выйдет из зала суда, если заседание перенесут. Также заявил, что отсюда не уедет и Кузьменко. Тем не менее, судьи, приняли решение перенести заседание на 24 декабря. После этого в зале началась потасовка. Пришедшие поддержать обвиняемую оттеснили нацгвардию от нее и заявили, что в качестве протеста из суда не уйдут до начала заседания.

Когда ситуация успокоилась, адвокат начал звонить Руслану Рябошапке, но тот все звонки сбрасывал.

К слову, перенесли заседание и по Андрею Антоненко. По "нелепой случайности" к нему также не явились прокуроры.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.