Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Прокуроры сорвали суд по делу Шеремета, Рябошапка "морозится"

13:00
Прокуроры боятся приходить на заседания по делу Шеремета - фото 1
Прокуроры боятся приходить на заседания по делу Шеремета

Утром в пятницу, 20 декабря, в Апелляционном суде столицы должно было пройти заседание по рассмотрению требований адвокатов выпустить Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко из СИЗО на свободу.

Тем не менее, суд не состоялся, поскольку прокуроры не явились на заседание.

Геращенко признался, что дело Шеремета слепили из того, что было

Вполне может быть, это связано с тем, что представлять обвинение при отсутствии доказательств причастности подозреваемых к убийству Шеремета фактически невозможно. А выход Кузьменко с Антоненко на свободу может больно ударить по имиджу и министра внутренних дел Арсена Авакова, и президента Владимира Зеленского.

Сегодняшние апелляции по делу стартанули с суда по Юлии Кузьменко. Обвиняемую доставили в помещение, но начать заседание коллегия судей не могла - обвинители проигнорировали апелляцию.

Адвокат врача и волонтера Влад Добош заявил, что не выйдет из зала суда, если заседание перенесут. Также заявил, что отсюда не уедет и Кузьменко. Тем не менее, судьи, приняли решение перенести заседание на 24 декабря. После этого в зале началась потасовка. Пришедшие поддержать обвиняемую оттеснили нацгвардию от нее и заявили, что в качестве протеста из суда не уйдут до начала заседания.

Когда ситуация успокоилась, адвокат начал звонить Руслану Рябошапке, но тот все звонки сбрасывал.

К слову, перенесли заседание и по Андрею Антоненко. По "нелепой случайности" к нему также не явились прокуроры.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Антоненко (Riffmaster) Убийство Шеремета Павел Шеремет Юлия Кузьменко суд Руслан Рябошапка прокуратура Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Геращенко фактически признался, что дело Шеремета трещит по швам - фото 1
Геращенко признался, что дело Шеремета слепили из того, что было
11:00
Сегодня ночью полицейские устроили массовые чистки в салонах с игровыми автоматами - фото 1
Кабмин запретил "лотереи": "Фаворит" и "Париматч" закрыты
10:12
Александр Лукашенко потеряет должность в ГПУ - фото 1
Прокурора, который подписал подозрения по делу Шеремета, увольняют из ГПУ
09:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
10:53
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
Загрузка...