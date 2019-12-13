Прокуратуру Киева может возглавить скандальный фигурант уголовных дел СБУ

Александр Белоус может возглавить прокуратуру Киева

Александр Белоус, выпускник Киево-Могилянской академии, которому за пять лет работы удалось пробиться на топовые должности в прокуратуре, является главным претендентом на кресло руководителя ведомства в Киеве.

Как сообщили источники Без Табу в прокуратуре, указ об увольнении действующих руководителей прокуратуры столицы уже подписан, но вступит в силу в следующий понедельник, 16 декабря.

При этом вопрос подписания указа о назначении Белоуса новым руководителем может быть подписан генпрокурором Русланом Рябошапкой уже в ближайшие дни. При этом за кандидатом тянется шлейф уголовных дел о коррупции и образ не живущего на зп юного мажора. Впрочем, окончательно вопрос представления зашкваренного персонажа в качестве главы обвинительного ведомства еще не решен, но шансов занять место у конкурентов нашего героя почти нет. Хотя на них и не заводили уголовных дел, а в биографии главного кандидата присутствуют страницы, которыми гордиться никак нельзя.

Так, к примеру, в 2015-м году, будучи заместителем прокурора Николаевской области, он вместе со своим начальником Тарасом Дунасом, как говорилось в материалах уголовного дела, "организовал систему вымогательства денег с граждан за совершение в их пользу отдельных процессуальных действий типа представления или непредставление апелляционной или кассационной жалоб и помощи в смягчении наказания".

Тогда оба подозреваемых от ответственности пропетляли, а затем - пошли на повышения. Дунас стал и.о. начальника департамента кадровой работы и государственной службы в ГПУ.

А теперь тянет своего подшефного вверх, где 38-летний, но и без того очень высокопоставленный прокурор может заработать себе на Porsche. Пока же, Белоус довольствуется "нищенской" Infinity FX 37 2011-го года, купленную в год выпуска машины. Тогда тачка обошлась прокурору в 627 тысяч гривен (примерно 81 тысяча долларов по тогдашнему курсу), что на тот момент несколько раз превышало годовой доход правоохранителя. В июле 2011 он занимал должность помощника министра юстиции регионала Александра Лавриновича.

Согласно поданной Белоусом в 2019-м году е-декларации, у претендента на руководящую должность проблемы с жильем в столице не будет - он и без того владеет здесь двумя квартирами, строит дом в Васильковском районе области.

Также соратнику Дунаса принадлежит несколько квартир, домов и земельных участков в Николаеве и Киеве.