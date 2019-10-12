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Прокуратура завела дело на Лукаш: У ваты полыхает

09:30
Елена Лукаш расстроена в лучших чувствах - фото 1
Елена Лукаш расстроена в лучших чувствах

В пятницу, 11 октября, стало известно, что Генеральная прокуратура завела уголовное дело на одиозную и соратницу Януковича Елену Лукаш. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в так называемой "ватной" среде и спровоцировала там настоящую истерию.

О вызове для вручения подозрения написала сама Елена Лукаш в соцсетях, сопроводив свой пост лютой истерикой. Теперь Лукаш ждут на допрос 17 октября, где соратнице Януковича вручат подозрение в совершение преступлений.

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Новость получила большой резонанс, потому что за пять лет, что бывший министр юстиции времен Януковича находилась не при власти, никто так и не возжелал должным образом расследовать ее деяния и дать им оценку. Из-за этого Лукаш и ее сторонники подняли голову и уверовали в свою непогрешимость.

Елена Лукаш переквалифицировалась в управдомы блогеры и начала делать набросы в соцсетях, став одним из рупоров так называемой "Ваты" - латентных или явных сторонников "русского мира".

Прокуратура завела дело на Лукаш: У ваты полыхает - фото 189507

Письмо счастья для Елены Лукаш

Ее страница на фейсбуке и канал в телеграме составил сетку с другими подобными страницами, сформировал информационную паутину в украинских СМИ.

Вся эта нечисть активно начала в пятницу отбеливать Лукаш, критиковать новую власть в лице генерального прокурора Рябошапки, которого ранее превозносила за расследования в отношении Порошенко, Грымчака и Пашинского, а также других представителей власти, оставшихся без оной в 2019.

Прокуратура завела дело на Лукаш: У ваты полыхает - фото 189509

Лукаш вновь под следствием

Во многих постах четко прослеживается обида и даже разочарование. Некоторые издания, такие как Страна.юа, Вести и Клименко-Тайм сделали это гнлавной темой дня, посвятив вопросу кучу публикаций. Но все они характеризуются одной фразой - как же так - все было так славно, нам все нравилось - так красиво кошмарили Порошенко, а потом вдруг взялись за нас...

Отчаянно пытающийся примазаться к новой власти и представить себя эдаким решалой и палачом Порошенко Андрей Портнов даже возжелал от президента Зеленского отставки Руслана Рябошапки.

Прокуратура завела дело на Лукаш: У ваты полыхает - фото 189505

Бывший юрист Януковича, ныне это звания стыдящийся, долго надувал щеки, изображая дикую важность и нужность, однако, будучи проигнорирован, понял, что является лишь попутчиком новой власти и нужен ей лишь временно.

Генеральная же прокуратура сделала действительно сильный ход, показав, что перед законом равны все - и оппоненты, и сочувствующие в надежде на "плюшки". Однако это также и большой вызов - дело Лукаш необходимо довести до суда (а не развалить, как в 2015), где ее вина должна быть доказана. Если же этого не случиться, Рябошапке придется уйти, а Лукаш получит ореол "узницы совести", который из нее уже начали усердно лепить СМИ и телеграм-каналы ватной сетки.

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Руслан Рябошапка Елена Лукаш Андрей Портнов Генеральная прокуратура Новости Политика
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