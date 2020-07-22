Производители кондиционеров помогают украинцам экономить

В 2003 году две американские компании объединились под одной торговой маркой, чтобы уверенно лидировать в производстве климатического оборудования.

Продукция предприятий стала заслуженно популярной. Название компании стало климатическим брендом, вышедшим на международную арену.

В современном мире купить кондиционер Купер Хантер можно в большинстве стран, на разных континентах. В Украине техника доступна во всех ценовых сегментах.

Производство современных кондиционеров

Заводы компании C&H работают в тесном сотрудничестве с тремястами лабораториями. Научно-исследовательская база разрабатывает новейшее климатическое оборудование. Технологии получили высокую оценку среди экспертов по созданию искусственных условий для жизни. С момента старта, компания выпустила миллионы единиц оборудования, которое работает в климатической области.

Вся продукция делится на 20 категорий, а моделей устройств насчитывается более 7 тысяч. Производитель по праву входит в лидеры, что подтверждается рейтингом Азиатско-Тихоокеанского региона. Продукцию отличает качество, совместно с внедрением инновационных технологий. Такой подход к производству позволяет создавать действительно энергоэффективные модели кондиционеров, позволяющие экономно использовать ресурсы.

Энергоэффективные кондиционеры

Среди многочисленных моделей кондиционеров Cooper&Hunter выгодно отличаются, созданные компанией сплит-системы. Использование таких кондиционеров значительно экономит полезную площадь, поскольку внутренняя часть системы располагается под потолком, внешняя - снаружи здания.

Подавляющие большинство украинцев проживают в помещениях небольшой площади, где именно применение сплит-системы экономически оправдано. Такие системы, особенно с инверторным компрессором, превосходят по многим показателям энергетической эффективности, обычные кондиционеры, что ощутимо позволяет экономить на коммунальных платежах, а это неоспоримая польза для семейного бюджета в стране с нестабильной экономической обстановкой.

Еще такая аппаратура обслуживает внутри помещения отдельные зоны, что приводит к меньшим затратам энергии на охлаждение или нагрев.

Инверторные модели кондиционеров

Безусловным флагманом рынка кондиционеров считаются модели с инверторным компрессором. Стандартный кондиционер работает с большим запасом мощности, не позволяя сэкономить на дорогой электроэнергии.

Инверторный тип кондиционера способен без потерь производительности обслужить такое же помещение, причем потратит на это меньше киловатт, а в холодное время года заменит обогреватель. Преимущества инверторных сплит-систем:

Экономное потребление электричества

Низкий уровень шума

Широкий функционал, позволяющий точно программировать устройство

Резюмируя вышесказанное можно сказать, что современные производители кондиционеров стремятся собрать технику, максимально отвечающую запросам потребителя, в вопросах цены, удобства использования и энергоэффективности.