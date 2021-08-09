Профессия интернет-маркетолог или как получить новые возможности для продвижения бизнеса

Как уже заметили многие, бизнес перешел в интернет-пространство. Для того, чтобы грамотно организовать продажи, необходимы знания и навыки digital-маркетинга (по другому интернет-маркетинга).

Именно эта сфера деятельности позволяет грамотно поставить на поток продажи товаров и услуг, которые располагаются в сети. Помочь разобраться в данном направлении может Admixer Academy. Это образовательная онлайн-платформа, на которой ведущие специалисты обучают всем тонкостям рекламной деятельности в интернете.

Подробнее о digital-маркетинге

Это направление охватывает всю деятельность компаний на просторах интернета. В задачи интернет-маркетолога входит изучение потенциальных клиентов, выбор подходящих площадок для рекламы, использование специальных инструментов, создание стратегии продвижения и планирование контента.

Digital-маркетолог - это руководитель, который берет на себя задачи управления и контроля деятельности более узких специалистов: таргетологов, дизайнеров, копирайтеров и др. В работу входит постановка задач и контроль полученных результатов.

Для того, чтобы успешно справляться со своими задачами digital-маркетолог обязан знать основы каждой из контролируемых им ниш, а также обладать необходимыми навыками.

Основные задачи digital-маркетинга

Ведение сообществ в социальных сетях, т.е. SMM-маркетинг (оформление, общение с заинтересованными пользователями и поддержание их интереса к компании).

Email-маркетинг (сбор базы для проведения рассылок рекламных писем, планирование подающих идей, тестирование различных способов подачи информации, анализ результатов и внесение коррективов).

SEO-оптимизация для продвижения сайта в ТОП поисковых систем (привлечение новых пользователей при подборе семантического ядра, оптимизации и анализа результатов с целью улучшения эффективности рекламной деятельности).

Контекстная и таргетированная реклама (планирование бюджета, создание объявлений и настройка компаний).

Работа с инструментами WEB-аналитики (анализ сайта с помощью инструментов Яндекс.Метрика и Google Analytics, планирование действий для получения наибольшего количества клиентов).

Как стать интернет-маркетологом

У каждого, кто хочет получить профессию digital-маркетолога есть 2 пути:

Более долгий но бесплатный - научиться всему самостоятельно методом проб и ошибок. Быстрый но с затратами, который предполагает получение навыков на обучающих курсах у ведущих специалистов.

В первом случае придется самостоятельно поддерживать строгую дисциплину и постоянно выискивать новые материалы, а также читать книги и думать как применить всю эту информацию на практике.

Во второй ситуации можно быстро получить все необходимые знания и натренировать навыки за определенную сумму, которая быстро окупится при применении всей полученной информации на работе.

Советы по выбору обучающих курсов

Существует множество предложений с обучением новичков столь перспективной профессии. Однако, среди них есть и обманщики, желающие лишь содрать деньги за предоставление 2-3 банальных советов. Для того, чтобы не попасться в руки шарлатанов, необходимо знать, что мошенники обещают быстрые и легкие деньги - 10 000 рублей за 2-3 часа при работе на Мальдивах. Избежать серьезной ошибки с выбором курсов поможет пробное занятие, которое как правило проводится бесплатно. Если на первом же уроке преподаватель демонстрирует и объясняет примеры своей работы и на этом этапе уже дает некоторые знания - это достойный учитель, занятия с которым обязательно дадут результат.

В заключение следует сказать, что для успешной работы в сфере интернет-маркетинга, необходимо постоянно изучать новые тренды и фишки, которые быстро меняются. Это объясняется тем, что пользователи быстро привыкают к рекламе и поэтому их необходимо мотивировать новыми способами.