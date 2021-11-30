Привіт Ахметову: Рада ухвалила податковий закон №5600

Слуги завдали болісного удару по олігарху / Верховна Рада

Верховна Рада 30 листопада ухвалила в цілому податковий закон №5600, відомий 11 000 правок. З тексту якого прибрали правки на користь бізнесу Ріната Ахметова, водночас у ньому з'явилисся норми щодо бізнесу Юрія Косюка.

За відповідне рішення проголосувало 255 нардепів.

Закон ухвалили силами фракцій "Слуга Народу", "За майбутнє" та групи "Довіра", а також завдяки 6 позафракційним депутатам.

Партія Європейська Солідарність одноголосно була "проти". Половина "Голосу" була проти, а інша – утрималася. "Батьківщина" доклала два голоси "за".

В ухваленій редакції депутати вирішили зберегти підвищення податкового навантаження на видобуток залізної руди. Відповідну правку №97 у залі відхилили попри попередню підтримку комітетом.

Законопроєкт №5600 вносить низку змін до Податкового кодексу України. Крім зміни ставок ренти на видобуток руди, законопроєкт вносить зміни до системи оподаткування сільгоспвиробників та фермерів, операцій з продажу нерухомості, екологічного податку та акцизного податку.

Текст законопроект №5600 неодноразово змінювався. Востаннє критичні зміни до законопроєкту вносилися після розгляду податковим комітетом до другого читання. Тоді депутати вирішили видозмінити систему оподаткування видобутку руди рентною платою. Напередодні голосування законопроєкту у другому читанні народні депутати вирішили відмовитися від такого зменшення на користь бізнесу, що видобуває залізну руду, та ухвалити ці норми у тій редакції, які були передбачені у першому читанні.

Законопроєкт №5600 називали "антиахметівським" саме завдяки підвищенню податкового навантаження на видобуток руди. Підняття рентних ставок боляче вдарить по найзаможнішому українцю, власнику найбільших видобувних компаній країни Рінату Ахметову.

Які ще податкові зміни передбачені законопроєктом?

Операції з нерухомістю. Законопроєкт запроваджує 18% податку на доходи фізичних осіб з продажу фізичною особою третього та наступних об’єктів нерухомості протягом одного року. Це стосуватиметься і продажу земельних паїв.

Оподаткування сільського господарства. Законопроєкт впроваджує нову систему оподаткування сільгоспвиробників. Ним впроваджується "мінімальне податкове зобов’язання" — це сума податків, яку кожен власник сільськогосподарської землі має за замовчуванням сплачувати до бюджету (ця сума складає близько 5% від вартості землі на рік).

Акцизи та екологічний податок. Закон підвищує розмір ставок на алкоголь на 5%. Ці ставки обраховуються у гривнях, а не у відсотках від вартості виробу, тому зі зростанням цін на алкогольні напої частка акцизів у кінцевій вартості цієї продукції зменшувалась.

Також закон підвищує ставку екологічного податку на викиди вуглекислого газу на втричі – до 30 грн/тонну. Водночас це залишається найнижчою ставкою податку на викиди вуглецю в Європі.

Депутати також не стали скасовувати пільгу на "зелену" електроенергію зі сплати акцизного податку. Тож виробники енергії з ВДЕ сплачувати акцизу не будуть.

Ухвалення законопроєкту №5600 увійшло до меморандуму України з Міжнародним валютним фондом. Україна зобов'язалася перед МВФ ухвалити зміни до свого податкового законодавства, якими удосконалила б низку своїх податків, аби мінімізувати зловживання.