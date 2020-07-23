Новые владельцы переделают отель "Днепр" в киберспортивный хаб

Александр Кохановский хочет превратить отель "Днепр" в киберспортивный центр

В четверг, 23 июля, легенда украинского киберспорта и основатель компании Na`Vi Александр Кохановский совершил своеобразный камин-аут и признался в том, что покупка отеля "Днепр" была частью масштабного проекта, задуманного им и инвесторами.

На своей странице в Facebook один из самых влиятельных людей в мире украинского киберспорта написал о том, что о покупке отеля "Днепр" хотел рассказать в сентябре на презентации украинской профессиональной ассоциации, но слухи о прошедшей приватизации заставили его сделать это ранше.

"Несколько лет назад мы задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с всеукраинскими и международными турнирами, киберспортивной академией, образовательными проектами и киберспортивной ассоциацией. Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность". Победу в аукционе за отель “Днепр” одержали не российские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля, но и уникальные киберспортивные элементы - тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge".

Напомним, отель "Днепр", находящийся в самом сердце столицы, ушел с молотка 15 июля за 1,1 миллиарда гривен. Победителем аукциона оказалось ООО "Смартленд", юридический адрес которого находится в Броварах. Именно это, а также отсутсвие в истории фирмы хотя бы каких-то упоминаний о причастности компании к гостиничному бизнесу и породило множество слухов среди СМИ.