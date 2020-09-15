Приватизация отеля "Днепр" завершена: в бюджет поступил 1,111 миллиард гривен

Отель "Днепр" официально стал частным

В понедельник, 14 сентября, был де-юре завершен процесс приватизации отеля в центре Украины, купленного инвесторами за по-настоящему большие деньги.

О завершении приватизации и своей личной победе написал на своей странцие в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, ФГИ провел прозрачный аукцион, о чем свидетельствует факт продажи отеля "Днепр".

"Вчера в государственный бюджет Украины поступил 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222 гривны от продажи гостиницы "Днепр".

"С момента объявления результатов аукциона средства победителя открытых торгов проходили тщательную проверку на соответствие требованиям действующего законодательства. Напомню, ключевая из них: не допустить российского капитала на приватизированные украинские предприятия. Проверка на добродетель - это прозрачная пошаговая процедура, которой Фонд госимущества соблюдается неукоснительно.

Компетентными органами установлено, что все проверки принесли положительный результат, все предусмотренные законодательством процедуры - пройден. Победитель аукциона выполнил условия для получения права собственности на актив. Поэтому сегодня новый владелец гостиницы "Днепр", который завоевал это право в ходе открытого аукциона, перечислил деньги за актив в госбюджет в полном объеме. "Украина открыта для инвестиций", - надпись на баннере, размещенный на фасаде гостиницы "Днепр" в канун его, теперь уже уверенно и громко говорим, успешной приватизации".

Напомним, отель "Днепр", находящийся в самом сердце столицы, ушел с молотка 15 июля за 1,1 миллиарда гривен. Победителем аукциона оказалось ООО "Смартленд", юридический адрес которого находится в Броварах.

Именно это, а также отсутсвие в истории фирмы хотя бы каких-то упоминаний о причастности компании к гостиничному бизнесу и породило множество слухов среди СМИ.

Чуть позже стало известно, что аукцион выиграла компания основателя мультигейминговой киберспортивной организации Na`Vi Александра Кохановского. Последний вместе с инвесторами хочет переделать "Днепр" в сверхсовременное здание-отель, где могут проводиться международные киберспортивные соревнования.