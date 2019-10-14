Пристайко назвал "нормандский формат" последним шансом для России

Пристайко называет "нормандский формат" последней надеждой России

Министр иностранных дел Украины считает, что русские должны ухватиться за возможность провести встречу в формате "нормандской четверки" для урегулирования конфликта на Донбассе, поскольку иначе наступит пора для плана "Б".

В Люксембурге во время выступления перед своими коллегами из внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС Вадим Пристайко заявил о том, что в середине ноября есть шанс на проведение заседания "нормандской четверки" на уровне глав государств.

Правда, при этом террористы должны соблюдать перемирие на линии фронта.

- Я все еще надеюсь, иначе мы бы даже не попытались... у нас есть некоторые даты... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то в середине ноября, - отметил Пристайко, говоря о четырехсторонних переговорах.

Стремление Украины постараться организовать встречу в "нормандском формате" министр назвал последней попыткой следовать минским договоренностям.

- Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому путем. Если это не сработает, нам придется обратиться в план, - отметил министр, не раскрывая никаких подробностей.

Напомним, ранее президент Украины гарантировал безопасность жителям района предполагаемого отвода войск. Разведение сил и дальнейшее проведение выборов на Донбассе предполагает "формула Штайнмайера". Тем не менее, оккупанты со своих позиций уходить не собираются, а наши военные готовы это сделать, но постоянно находятся под обстрелами. Только из-за этого Зеленский не дал команду на отступление.