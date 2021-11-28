Применение базилика и особенности его выращивания

Базилик считается однолетним травянистым растением, которое имеет достаточно ветвящуюся корневую систему и прямыми стеблями. Также оно имеет достаточно приятный аромат, вследствие чего растением имеет широкое применение в различных направлениях производства.

Проращивание базилика является достаточно простым процессом, вследствие чего освоить его можно будет при первой же необходимости.

Перед тем, как непосредственно приступить к выращиванию базилика, стоит рассмотреть основные направления применения данного растения.

Где можно будет использовать базилик?

Семена базилика и непосредственно само растение используются:

- В кулинарии. Достаточно часто его используют для получения ароматного масла или уксуса, вследствие чего они получают достаточно приятный насыщенный аромат, а также некоторые изменения во вкусовом сочетании. Базилик также можно будет сушить и использовать уже непосредственно в таком виде (в процессе готовки листики будут раскрываться). Консервация также в некоторых случаях требует использование такой травы, также для получения достаточно приятного аромата при открытии банки. Любители базилика также добавляют его в салаты в свежем виде;

- В направлении косметологии. Эфирные и жирные масла базилика также нашли свое применение в уходе за телом, причем стоимость таких средств в некоторых случаях оказывается достаточно высокой. Оно может использовать как для расслабления и получения определенного удовольствия от различных процедур по типу массажа, так и для увлажнения и питания кожи и волос, так как базилик имеет в себе большое количество полезных элементов;

- Направлениях народной медицины. Направлений применений базилика в народной медицине достаточно много, вследствие чего он нередко выращивается самостоятельно, так как в противном случае придется потратиться на приобретение данного продукта.

На самом деле, процесс выращивания базилика достаточно простой, а потому с ним сможет справиться практически каждый человек.

Особенности посева базилика и его выращивания

Первым делом необходимо будет произвести подготовку семян к непосредственному посеву. Для этого необходимо будет произвести их замачивание на 20 часов, предварительно прогрев удобным способом. Стоит отметить, что в процессе замачивания необходимо использовать исключительно мягкую фильтрованную воду, так как при наличии избыточного количества тяжелых соединений ухудшится всхожесть.

Посев, в большинстве случае, производится достаточно легко и не требует особых умений и усилий непосредственно от человека. В большинстве случаев требуется просто рассыпать семена по поверхности земли, после чего произвести разравнивание граблями.

Другой вариант посева предполагает уже посев в канавки, сделанные заранее, при этом их глубина не должна быть более 4 см, так как в противном случае всходы будут значительно менее выраженными, а могут и не появится вовсе.

В том случае, если проращивание производится в домашних условиях – стоит обратить внимание на приобретение специализированной почвосмеси, которая позволит получить наилучшие результаты выращивания семян.