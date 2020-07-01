Приговоренный к 12 годам экс-депутат Крыма свободно гулял по Киеву

Ганыш шарился на свободе почти два года

В среду, 1 июля, в прокуратуре Автономной Республики Крым внезапно отчитались о задержании Василия Ганыша, который в декабре 2018-го был приговорен к отбыванию 12 лет тюрьмы за государственную измену.

Как оказалось, Ганыша не отправляли в следственный изолятор сразу после оглашения вердикта, поскольку у него было 10 законных дней для подачи апелляции.

Впрочем, сам бывший депутат Верховной Рады Крыма решил не обжаловать приговор, но правоохранители и представители исполнительной службы попросту забили на обвинительный вердикт. Таким образом, осужденный за предательство страны пособник российских террористов оказался на свободе.

И только лишь сегодня прокуроры объявили об аресте Ганыша.

В Telegram-канале прокуратуры оккупированного полуострова написали о том, что приговоренный судейской коллегией к тюремному сроку коллаборант наконец-то отправился в СИЗО.

Напомним, бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша задержали еще в 2015-м, когда он поехал на подконтрольную территорию Украины для оформления пенсии. Он находился в следственном изоляторе несколько месяцев, после чего добрые служители Фемиды отправили его под домашний арест.

С 2010 по 2014 пособник российских агрессоров верно прислуживал Януковичу и регионалам, а работу в ВР Крыма совмещал с должностью мэра Феодосии.

В марте 14-го он участвовал в оккупации полуострова, голосовал за распространение на территории украинского полуострова конституции РФ, а также пытался баллотироваться на пост мэра города.