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Прибыльный бизнес в кризис: чек-лист по запуску обувной мастерской

14:00
К кризису пора готовиться - фото 1
К кризису пора готовиться

Кризис – не только время серьезных потрясений, но и отличная возможность для запуска нового бизнеса. Пока другие терпят убытки, связанные с уменьшением покупательской способности и тотальной экономией населения, вы можете построить успешное дело.

Одним из самых удачных вариантов заработка в кризис эксперты считают ремонтную мастерскую. В данной статье мы решили разобраться, как запустить ремонт обуви и на каких ключевых моментах необходимо сконцентрироваться на старте работы.

Поиск помещения и оборудования

Прибыльный бизнес в кризис: чек-лист по запуску обувной мастерской - фото 197855

Для начала необходимо найти подходящее помещение. Люди будут обращаться туда, куда удобнее всего отнести и забрать свой заказ. Поэтому для обувного бизнеса идеальным местом может быть:

  • небольшой рынок в микрорайоне;
  • комната в популярном торговом центре;
  • кабинет в офисном помещении.

Если не удается выгодно арендовать помещение, можно найти другой выход – передвижной вагончик. По договоренности с местными властями его можно установить там, где есть наибольшая концентрация потенциальных клиентов, например, в центре оживленного жилмассива.

На старте бизнеса попробуйте обойтись небольшим набором оборудования: ручными инструментами для прошивки обуви, швейной машиной, шлифовальным станком и инструментами для растяжки.

Закупка расходных материалов

Прибыльный бизнес в кризис: чек-лист по запуску обувной мастерской - фото 197856

Следующий этап – наполнение склада необходимыми ремонтными материалами. Эксперты компании Obuv Complekt, которая поставляет на отечественный рынок материалы для изготовления обуви, рассказали, для первоначального наполнения мастерской потребуется следующий набор расходников:

  • подметочная и формовочная резина, а также готовые набойки;
  • швейные нити и иглы;
  • молнии и бегунки;
  • обувная фурнитура;
  • клеи разного состава;
  • средства для финальной обработки и реставрации.

В мастерской обязательно должен быть запас самых ходовых материалов. На это первоначально нужно выделить определенную сумму и организовать оптовую закупку, поскольку единичные покупки делать невыгодно.

Договоренности с поставщиками расходников

Прибыльный бизнес в кризис: чек-лист по запуску обувной мастерской - фото 197857
Чтобы ваш ремонтный бизнес приносил хорошую прибыль, необходимо максимум внимания уделить качеству обслуживания каждого клиента. А оно напрямую зависит от того, как быстро и профессионально вы сможете выполнить ремонт обуви. На это, в свою очередь, влияет много факторов, но самым главным эксперты считают надежность поставщика.
Компания «Обувь Комплект» является официальным поставщиком многих товаров для обувных мастерских. В том числе, здесь можно купить клей десмокол и другие клеевые составы. При этом важно понимать, сотрудничая напрямую с компанией, вы гарантированно получите:
  • заказ в максимально короткий срок;
  • оригинальный продукт от производителя;
  • лучшую цену без посредников.

Именно эти критерии являются главными при выборе партнера для покупки различных обувных материалов. Ведь с надежным поставщиком вы сможете точно спланировать время ремонта и будете полностью уверены в его качестве. Обувь, отремонтированная с использованием оригинальных материалов и комплектующих, прослужит не меньше, чем новая. Поэтому ваши клиенты будут довольны и точно порекомендуют мастерскую своим знакомым. А кроме того, будут и сами возвращаться за новыми услугами.

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