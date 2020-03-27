Прибыльный бизнес в кризис: чек-лист по запуску обувной мастерской
Кризис – не только время серьезных потрясений, но и отличная возможность для запуска нового бизнеса. Пока другие терпят убытки, связанные с уменьшением покупательской способности и тотальной экономией населения, вы можете построить успешное дело.
Одним из самых удачных вариантов заработка в кризис эксперты считают ремонтную мастерскую. В данной статье мы решили разобраться, как запустить ремонт обуви и на каких ключевых моментах необходимо сконцентрироваться на старте работы.
Поиск помещения и оборудования
Для начала необходимо найти подходящее помещение. Люди будут обращаться туда, куда удобнее всего отнести и забрать свой заказ. Поэтому для обувного бизнеса идеальным местом может быть:
- небольшой рынок в микрорайоне;
- комната в популярном торговом центре;
- кабинет в офисном помещении.
Если не удается выгодно арендовать помещение, можно найти другой выход – передвижной вагончик. По договоренности с местными властями его можно установить там, где есть наибольшая концентрация потенциальных клиентов, например, в центре оживленного жилмассива.
На старте бизнеса попробуйте обойтись небольшим набором оборудования: ручными инструментами для прошивки обуви, швейной машиной, шлифовальным станком и инструментами для растяжки.
Закупка расходных материалов
Следующий этап – наполнение склада необходимыми ремонтными материалами. Эксперты компании Obuv Complekt, которая поставляет на отечественный рынок материалы для изготовления обуви, рассказали, для первоначального наполнения мастерской потребуется следующий набор расходников:
- подметочная и формовочная резина, а также готовые набойки;
- швейные нити и иглы;
- молнии и бегунки;
- обувная фурнитура;
- клеи разного состава;
- средства для финальной обработки и реставрации.
В мастерской обязательно должен быть запас самых ходовых материалов. На это первоначально нужно выделить определенную сумму и организовать оптовую закупку, поскольку единичные покупки делать невыгодно.
Договоренности с поставщиками расходников
- заказ в максимально короткий срок;
- оригинальный продукт от производителя;
- лучшую цену без посредников.
Именно эти критерии являются главными при выборе партнера для покупки различных обувных материалов. Ведь с надежным поставщиком вы сможете точно спланировать время ремонта и будете полностью уверены в его качестве. Обувь, отремонтированная с использованием оригинальных материалов и комплектующих, прослужит не меньше, чем новая. Поэтому ваши клиенты будут довольны и точно порекомендуют мастерскую своим знакомым. А кроме того, будут и сами возвращаться за новыми услугами.