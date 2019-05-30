Люди нардепа-регионала Деркача получили земли в заповеднике на десятки миллионов

Деркач сумел раздать помощникам 42 гектара земли в Конча-Заспе

Не смотря на бегство Януковича и упадок "Партии регионов", Андрей Деркач умудрился оставаться на плаву и проводить немыслимые махинации с землей между озерами Конча и Заспа. А заниматься он ими начал с 2010 года. И за девять лет умудрился оформить 42 гектара заповедника.

Журналисты "Наших грошей з Денисом Бігусом" раскопали интереснейшую историю "работы" вечного нардепа, который просиживает в Раде уже 22-й год.

Голосовавший за законы 16 января регионал помог новоизбранному президенту Зеленскому, подав после его инаугурации судебный иск с требованием предоставить доказательства существования парламентской коалиции. Именно это дало основания распустить Верховную Раду.

Как оказалось, за 20 лет Деркач стал самым богатым в Сумской области нардепом. На его помощников записаны десятки гектаров земли в заповедной зоне под Киевом. Стоимость сотки здесь достигает 50 тысяч долларов.

Почти 42 квадратных километра земель между озерами Конча и Заспа записаны на четырех приближенных к Деркачу. 7,5 га владеет Юрий Берк, который ведет совместный бизнес с женой нардепа Оксаной Тереховой и помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком.

Еще 4 гектара - у Елены Миронюк. Ее муж раньше был помощником парламентария. А больше всего земли находится во владении Антона Симоненко - он является действующим помощником политика. На него же записаны 90% корпоративных прав на телеканал "Эра" и радио "Эра ФМ".

В райгосадминистрации же говорят, что частным лицам выдавать земли не должны были:

"Это чистый криминал", - заявил и.о. заведующего сектором инфраструктуры и природных ресурсов Обуховской райгосадминистрации Андрей Вергелес.

Правда, каким-то образом чиновники таки подписывали разрешения на передачу земельки людям нардепа, а по факту - ему самому.