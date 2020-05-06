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При поддержке горсовета: в Днепре работники военкомата раздали дикие подарки ветеранам

21:40
Дичь по-Днепровски выглядит так - фото 1
Дичь по-Днепровски выглядит так

На днях к оставшимся в живых ветеранам Второй мировой с традиционными пакетами с гречкой пожаловали сотрудники военного комиссариата Индустриального района Днепра.

То ли ради пиара, то ли просто от излишнего стремления выслуживаться, они раздавали старикам пакеты с наклейками, свидетельствующими о том, что подачку ветераны получают при участии мэра Бориса Филатова.

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И если нелепые попытки подкупить людей какой-то мизерной помощью перед выборами уже выглядят традиционными, то пиар на этом - тотальный и дикий перебор.

При поддержке горсовета: в Днепре работники военкомата раздали дикие подарки ветеранам - фото 199701

Особенно если на фотографии даритель кладет поздравительную листовку на старика, который, судя по всему, уже совершенно не осознает происходящего.

При поддержке горсовета: в Днепре работники военкомата раздали дикие подарки ветеранам - фото 199700

В общем, на странице военкомата в Facebook выложили пост с отчетом о поздравлениях ветеранов и инвалидов с майскими праздниками, не забыв подчеркнуть, что происходило все при поддержке левобережного управления соцзащиты населения Днепровского горсовета. Так что сам мэр о невероятном идиотизме, которым его подставили, мог даже и не знать.

При поддержке горсовета: в Днепре работники военкомата раздали дикие подарки ветеранам - фото 199699

После того, как в комментариях в соцсети чинушам знатно натыкали, пост был удален. Но осадочек у всех, кто его увидел, останется тот еще.

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Днепр мэр Борис Филатов День Победы ветераны Зашквары Новости Украина
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