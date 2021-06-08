Президента України запросили до Білого Дому

Зеленський отримав запевнення від Байдена / Офіс Президента

У понеділок, 7 червня, відбулася телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джо Байденом.

За підсумками телефонної розмови з президентом США Джо Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що його запрошують відвідати Вашингтон в липні. Про це Володимир Зеленський написав в своєму Twitter.

«Дякую @POTUS @JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», - написав Зеленський.

У ході розмови Байден заявив, що на зустрічі з Путіним буде відстоювати суверенітет України і викладе президентові РФ, що США мають намір вжити в разі "згубних дій" з боку РФ.

Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень Українського народу.

Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі.

Лідери обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні важливих самітів «Групи семи» та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Джо Байдена з керівництвом Євросоюзу та Президентом Російської Федерації.

Володимир Зеленський розповів Джо Байдену про безпекову ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів. Він акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння.

«Так зване відведення російських військ є лише імітацією», – наголосив Президент України.

Зі свого боку Президент США відзначив важливість обговорення з Президентом України регіональних безпекових ризиків саме напередодні важливих заходів з безпекових переговорних форматів.

Джо Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського щодо створення Кримської платформи. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

Глави держав також обговорили питання енергетичної безпеки. Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту «Північний потік – 2».

Зі свого боку Володимир Зеленський акцентував увагу Джо Байдена, що «Північний потік – 2» – це не економічний проект. Він створює серйозну загрозу та є безпековим викликом і має розглядатися через призму гарантій безпеки для України, зауважив Президент України.

Президенти також обмінялися думками щодо прогресу України у впровадженні ключових реформ. Володимир Зеленський розповів про заплановані кроки у напрямку зменшення впливу олігархів на життя країни. Він наголосив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику та економіку.

Президент України також висловив подяку за рішення Сполучених Штатів надати Україні 900 тис. доз вакцини проти COVID-19.

«Це збереже життя багатьох українців. США укотре підтвердили відданість стратегічному партнерству з Україною», – відзначив Володимир Зеленський.