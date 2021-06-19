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Президент Зеленський виставив себе профаном у математиці

Вчера, 18:37
Приїхали) - фото 1
Приїхали) / Офіс Президента

Юрист за фахом, комік за покликанням і Президент України за місцем роботи - Володимир Зеленський - показав себе людиною, яка не тямить у математиці.

Цей факт знайшов підтвердження завдяки допису на особистій сторінці Гаранта Конституції на фейсбуці.

Допис Зе:

Президент Зеленський виставив себе профаном у математиці - фото 208299

Там він розмістив пост наступного змісту: "Сьогодні Збройні Сили України стають сильнішими. Сильнішими щонайменше в 572 рази. Адже їхні лави поповнюють 572 молоді офіцери! 572 освічені, гарно підготовлені, розумні й відважні патріоти України".

Таким чином Президент прирівняв наявні збройні сили до одиниці, а молоде поповнення збільшило ЗСУ у 572 рази.

На несенітницю від Зе одразу звернули увагу у мережі та буквально знищили його репутацію.

При цьому ані лідер країни, ані його оточення ніякого криміналу у своєму дописі не побачили - пост залишається без змін вже 5 годин.

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