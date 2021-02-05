Президент Зеленський справив День народження з цинічним порушенням карантину

Зеленський цинічно порушив карантин / Схеми

Минулого тижня президент Зеленський відзначав своє 43-річчя в компанії «кварталівців» і керівництва ОП. І на його вечірці нарахували близько трьох десятків гостей, жоден з яких навіть маску не одягав.

Чи порушив Зеленський при цьому карантинні обмеження?

Головний санлікар країни Віктор Ляшко роз’яснив, що правило «не більше ніж 20 осіб» поширюється і на заходи, які проводяться у квартирах. І що порушення цього карантинного обмеження може слугувати підставою для виклику поліції.

Чому ж президент Зеленський, який мав би бути взірцем відповідальної поведінки в часи пандемії і який постійно закликає українців «носіть маски», «дотримуйтесь дистанції», «уникайте скупчень» – ігнорує ті карантинні приписи, які сам ж влада і встановлює?

Запитали про це в ОП – та відповіді так і не отримали.

І на десерт, святкування дня народження президента, як ми з’ясували, відбувалося в апартаментах з терасою в будинку на Грушевського 9А – яка належить Тімуру Міндічу, співвласнику студії «Квартал-95» та бізнес-партнеру олігарха Ігоря Коломойського і його близькому товаришу.

На яких умовах була надана квартира для святкування? На платній чи безоплатній основі? І чи може Зеленський гарантувати, що таке близьке приятелювання не призводить до олігархічного впливу на його державні рішення?

«Зе-карантин»: день народження Зеленського, VIP-гості ресторанів та бездіяльність поліції: