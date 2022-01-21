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Президент Україну розповів про загрозу нападу росіян на Харків

Вчера, 14:05
Зеленський розповів про агресивні плани Росії - фото 1
Зеленський розповів про агресивні плани Росії / ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю виданню The Washington Post заявив, що вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків.

"Якщо Росія вирішить посилити ескалацію, звичайно, вони збираються це зробити на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією. Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це є великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни", - заявив Президент України.

За словами Зеленського, президент Росії Володимир Путін має шанси і можливість домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл переговорів і знайти компроміс.

Президент вважає, що прихильники Путіна у РФ хочуть, щоб в Україні забули про окупацію Криму, в обмін на Донбас, але про це ніхто не забуде.

Також Зеленський вважає, що в Україні неможливо створити уряд, який контролювався б Росією: "Навіть якщо вони це зроблять, це буде найнедовговічніший уряд, бо люди його просто не приймуть. Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я думаю, що це велика помилка так думати".

19 січня президент Володимир Зеленський закликав громадян України не панікувати і не скуповувати продукти через можливе повномасштабне вторгнення Росії, але, дуже схоже, що хвилюватися через неадекватність росіян все ж варто.

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Війна на Донбасі Россия Володимир Зеленський Харьков Новини Украина
Українська правда
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