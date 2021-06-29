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Президент України зателефонував футболістам збірної напередоні історичного матчу Євро 2020

12:09
Президент на дроті - фото 1
Президент на дроті / Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський зателефонував гравцям, щоб сказати, що вірить в збірну України з футболу та вважає, що вона добре мотивована й здатна дивувати.

"Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з ДН (днем народження) Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", – зазначив Зеленський у телеграмі.

Збірна України зіграє зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 в Глазго 29-го червня о 22:00 за київським часом.

Президент України зателефонував футболістам збірної напередоні історичного матчу Євро 2020 - фото 208369

Збірна України готується до матчу зі шведами / фото - Офіс Президента

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що команда провела хороший груповий етап Євро-2020. Насправді це не так, збірна України на Євро 2020 виглядала доволі блідо, але зуміла пробратись до плейофф з третього місця.

При цьому Україна лишається єдиною командою зі своєї групи, що продовжує боротьбу на турнірі – натомість Нідерланди та Австрія вже відпочивають.

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