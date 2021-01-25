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Президент України виявився шанувальником російського заліза

Вчера, 15:56
Це фіаско - фото 1
Це фіаско / Офіс Президента

25 січня свій 43-й день народдження святкує шостий президент України Володимир Зеленський.

День народження президент вирішив почати ефектно, про що і повідомив у соцмережах.

Біографія президента Зеленського

Він дав дотепний допис у інстаграмі з ранковим фото зі спортзалу.

Президент України виявився шанувальником російського заліза - фото 206926

Президент продемоснтрував оптимізм, почуття гумору, чудову фізичну форму, а ще гантелю...

Російського виробництва.

Президент України виявився шанувальником російського заліза - фото 206927

Нагадаємо, що Росія вже 7-й рік веде війну проти України, а тому використовувати товари з країни-окупанти - не дуже добре для карми.

Навряд сам Зеленський закупав ці гантелі, а хтось його дуже підставив.

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