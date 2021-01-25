Президент України виявився шанувальником російського заліза
Це фіаско / Офіс Президента
25 січня свій 43-й день народдження святкує шостий президент України Володимир Зеленський.
День народження президент вирішив почати ефектно, про що і повідомив у соцмережах.
Він дав дотепний допис у інстаграмі з ранковим фото зі спортзалу.
Президент продемоснтрував оптимізм, почуття гумору, чудову фізичну форму, а ще гантелю...
Російського виробництва.
Нагадаємо, що Росія вже 7-й рік веде війну проти України, а тому використовувати товари з країни-окупанти - не дуже добре для карми.
Навряд сам Зеленський закупав ці гантелі, а хтось його дуже підставив.
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