Президент України пообіцяв подарувати пенсіонерам по смартфону

Зеленський взяв на себе роль та обов'язки візіонера / Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський на одії "Diia Sаmmit" 8 лютого зробив сенсаційну заяву.

"Навесні ми запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Це – наша мрія, це вже реальність і шлях до головної мети – доступ до інтернету для всіх громадян України. Держава в смартфоні – для всіх. Можливість впливати на процеси у державі – для всіх. Не лише через класичні інструменти, а завдяки сучасним технологіям. Це – народовладдя у максимально широкій формі", - сказав президент.

У листопаді 2021 року президент Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

За бустерну дозу вони отримають ще по 500 гривень.

Цю ідею президента сприйняли як популізм та називали фарсом, але такий крок швидко довів свою ефективність та користь для українців.