Президент України: Дякую кожному українцю, який чинить спротив окупантам
Звернення Президента України Володимира Зеленського до українців у суботу, 5 березня.
Основні тези:
Країна не знає більше вихідних
Пізно вночі говорив із Президентами Франції та Польщі: «безмежно вдячний кожному з них»
Вдалось уникнути гуманітарної кризи на кордонах: «фактично у нас немає кордону з Польщею»
Говорив з головою Світового банку та МВФ: «ми вже працюємо над тим, як житимуть українці після війни»
Говорив про членство України в ЄС із Шарлем Мішелем та Урсулою фон дер Ляєн
Дякуємо громадянам іноземних держав за підтримку України: «74% американців за підтримку безпольотної зони над Україною»
Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили в страшному сні: «Росія не вийшла на потрібні їй рубежі, але вийшла на 10 тис. вбитих своїх солдат»
Дякую кожному українцю, який чинить спротив окупантам
Гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи мають працювати: «Ми робимо все, аби домовленість працювала»
Дивіться відео звернення Президента України - ранок 5 березня 2022 року: