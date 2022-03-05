Президент України: Дякую кожному українцю, який чинить спротив окупантам

Володимир Зеленський - верховний головнокомандувач України / ОПУ

Звернення Президента України Володимира Зеленського до українців у суботу, 5 березня.

Основні тези:

Країна не знає більше вихідних

Пізно вночі говорив із Президентами Франції та Польщі: «безмежно вдячний кожному з них»

Вдалось уникнути гуманітарної кризи на кордонах: «фактично у нас немає кордону з Польщею»

Говорив з головою Світового банку та МВФ: «ми вже працюємо над тим, як житимуть українці після війни»

Говорив про членство України в ЄС із Шарлем Мішелем та Урсулою фон дер Ляєн

Дякуємо громадянам іноземних держав за підтримку України: «74% американців за підтримку безпольотної зони над Україною»

Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили в страшному сні: «Росія не вийшла на потрібні їй рубежі, але вийшла на 10 тис. вбитих своїх солдат»

Дякую кожному українцю, який чинить спротив окупантам

Гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи мають працювати: «Ми робимо все, аби домовленість працювала»

Дивіться відео звернення Президента України - ранок 5 березня 2022 року: