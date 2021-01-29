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Президент України активував нові санкції проти Росії

08:44
Санкції є, імен немає - фото 1
Санкції є, імен немає / Офіс Президента

Президент Зеленський 28 січня ввів у дію рішення РНБО про нові санкції щодо держави-окупанта та одночасно чи не найбільшого торгового партнера України - Росії.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Водночас санкційний перелік не оприлюднили, а одне рішення РНБО - засекречено. Відомо, що санкції - персональні.

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів", - йдеться в рішенні Ради нацбезпеки.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на Секретаря РНБО України Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

27 січня на засіданні уряду розпочався процес введення санкцій проти російських авіакомпаній, які всупереч українському законодавству літають в окупований Крим.

Нагадаємо, що санкційні списки в Україні затверджує Рада національної безпеки і оборони, чиї рішення вводить в дію президент України.

Зараз в ньому 786 юридичних осіб та 1759 фізичних осіб.

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Санкции СНБО Володимир Зеленський Россия Новини Украина
УНІАН
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