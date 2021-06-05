Президент пропонує вирішити долю олігархів шляхом референдуму

Олігархи готові / Фокус

Питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони 4 червня.

За словами Зеленського, законопроект щодо ліквідації олігархічної системи є тільки першим кроком, "це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу".

"Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону (щодо ліквідації олігархічної системи - ред.), у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім", – сказав Президент.

"Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроект – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде", – заявив Зеленський.

Звернення Президента України - 4 червня 2021:

2 червня Президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо ліквідації олігархічної системи в Україні. При цьому щодо тексту документу точаться баталії та підкилимні ігри.