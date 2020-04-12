Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Премьер Шмыгаль перепутал Пасху и Рождество

17:05
Шмыгаль попал впросак - фото 1
Шмыгаль попал впросак / Пресс-служба премьер-министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял эстафету репутационных зашкваров в соцсетях от предшественников.

Работа с соцсетями - ахиллесова пята многих украинских политиков. Не стал исключением и действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский пообещал $1 миллион ученым за создание вакцины от коронавируса

В своем поздравлением по случают католической Пасхи чиновник спутал грешное с праведным и поздравил христиан западного обряда с гибридным праздником, вобравшим в себя признаки рождения Иисуса Христа и его воскресение.

Полигоном для утраты репутационных балов стал фейсбук.

Утром Шмыгаль написал поздравление, в котором были вот такие строки: “Цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та йдуть до церкви, щоби привітати народження Христа. Та на жаль, не цього року”.

Спустя четыре часа чиновник заподозрил неладное и внес правки в публикацию. Теперь сложный абзац выглядит вот так: “Цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та йдуть до церкви, щоби привітати воскресіння Христа. Та на жаль, не цього року”.

Премьер Шмыгаль перепутал Пасху и Рождество - фото 198582

Рождество от Шмыгаля

При этом в истории правок сохранился весь процесс.

В защите премьера (или его пресс-службы) скажем, что у него есть дела куда важнее. Впрочем, это не отменяет зашквара.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Денис Шмыгаль Пасха Рождество паноптикум Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Даниель Салем на сцене Голоса країни 10 - фото 1
Голос країни 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 12.04.2020
22:20
В Лавре - первая жертва коронавируса - фото 1
От коронавируса умер архимандрит Киево-Печерской Лавры
20:00
Зеленский идет на отчаянные меры - фото 1
Зеленский пообещал $1 миллион ученым за создание вакцины от коронавируса
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00