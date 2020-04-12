Премьер Шмыгаль перепутал Пасху и Рождество

Шмыгаль попал впросак / Пресс-служба премьер-министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял эстафету репутационных зашкваров в соцсетях от предшественников.

Работа с соцсетями - ахиллесова пята многих украинских политиков. Не стал исключением и действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своем поздравлением по случают католической Пасхи чиновник спутал грешное с праведным и поздравил христиан западного обряда с гибридным праздником, вобравшим в себя признаки рождения Иисуса Христа и его воскресение.

Полигоном для утраты репутационных балов стал фейсбук.

Утром Шмыгаль написал поздравление, в котором были вот такие строки: “Цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та йдуть до церкви, щоби привітати народження Христа. Та на жаль, не цього року”.

Спустя четыре часа чиновник заподозрил неладное и внес правки в публикацию. Теперь сложный абзац выглядит вот так: “Цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та йдуть до церкви, щоби привітати воскресіння Христа. Та на жаль, не цього року”.

Рождество от Шмыгаля

При этом в истории правок сохранился весь процесс.

В защите премьера (или его пресс-службы) скажем, что у него есть дела куда важнее. Впрочем, это не отменяет зашквара.