Преимущества и особенности работы в такси

Такси – один из самых простых видов заработка. Работа перевозчиком не требует наличия диплома о высшем или среднем образовании. Достаточно иметь только водительские права и автомобиль.

Если собственного транспорта нет, это тоже не проблема. Большинство компаний дают в пользование машины, причем обслуживают их за свой счет. Доход в такси может быть достаточно высоким. Здесь все зависит от компании, в которую вы устроитесь, а также от вашего подхода к работе. Чем чаще вы будете выходить на линию, тем выше будет прибыль.

Например, работа в Bolt в Кременчуге при осознанном и активном подходе может приносить до 40 тысяч гривен ежемесячно. Разумеется, такая зарплата требует немалых усилий, но и деньги довольно серьезные.

Преимущества работы таксистом:

Свободный график. В «Болт» водитель сам решает, когда и сколько ему работать. Продолжительность рабочего дня определяется таксистом. Но нужно учитывать, что именно от этого зависит доход. Гибкость. Работа не привязана к офису, начальство вас не контролирует, поэтому можно таксовать в качестве подработки. Хорошие деньги. Зарплата зависит от того, сколько клиентов вы развезете. Чем больше заказов на дальние расстояния, тем выше доход. В пиковые часы и на выходных тоже работать выгодно. Простые условия сотрудничества. Если у вас нет собственного автомобиля, все равно можно начать зарабатывать с минимальными вложениями. Службы такси предоставляют транспорт напрокат. Если вы будете использовать свой автомобиль, компания обязуется оплачивать амортизацию и износ, обслуживание на СТО.

Профессия позволяет отточить опыт и навыки вождения, полностью изучить свой город. Щедрые клиенты могут оставлять хорошие чаевые за обслуживание. Это еще одно преимущество.

Если вы хотите начать зарабатывать с «Болт», необходимо:

Загрузить на свой телефон приложение Bolt. Программа доступна для Android и iOS. Вместо смартфона можно использовать планшет. Приложение загружается из официального магазина Play Market или App Store. Зарегистрироваться в сервисе. Перейдите на сайт компании и заполните заявку, указав свои данные. Также с представителем сервиса можно связаться в Viber или Telegram. Загрузить копии паспорта, ИНН, водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки. Документы нужно отправить на электронный ящик. Фотографию можно сделать в офисе. Пройти собеседование. Компания «Болт» гарантирует стабильный поток заказов. Ежедневно вы будете получать не менее 30 заявок.

Если вы хотите извлечь максимум выгоды из работы таксистом, заранее составьте для себя наиболее подходящий график. Важна дисциплина: никаких пропусков, «уехать пораньше с работы». Обзаведитесь постоянными клиентами, если есть возможность. Чтобы людям хотелось к вам возвращаться, поддерживайте салон авто в чистоте, ведите себя тактично, будьте внимательны и вежливы.

По возможности также следует занять более выгодную нишу. Как правило, за поездки в аэропорты и на вокзалы платят больше. Дополнительно может оплачиваться перевозка груза. Если вы будете помогать с багажом, вполне возможно, клиенты будут благодарить за это чаевыми.

Как и любая другая деятельность, работа таксистом может быть опасной. Есть нюансы профессии, которые следует учитывать. От постоянного нахождения за рулем вы будете уставать, в результате чего снижается концентрация внимания, появляется риск попасть в аварию. Не подвергайте себя и пассажиров опасности, если чувствуете, что уже устали. Обязательно контролируйте нагрузку и не забывайте об отдыхе.

Также нельзя недооценивать опасность со стороны клиентов. Таксисты часто сталкиваются с мошенниками, маргинальными личностями. С целью безопасности рекомендуем возить перцовый баллончик или другие средства защиты. Кроме того, не используйте автомобиль в неисправном техническом состоянии.