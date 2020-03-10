Правительство утвердило новый усиленный план борьбы с распространением коронавируса

Кабмин решил подготовиться к наступлению коронавируса

Во вторник, 10 марта, во время заседания правительственного антикризисного штаба был утвержден новый перечень антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением COVID-19.

Об этом заявили в пресс-службе Кабмина, отметив, что Денис Шмыгаль после совещания поручил министрам и руководителям центральным органам исполнительной власти осущестить целый ряд мероприятий.

В числе прочего чиновники должны проверить обеспечение средствами индивидуальной защиты населения на три месяца в государственном резерве, а до завтрашнего числа определить стоимость для закупки необходимдого. После всех подсчетов чиновники должны подать информацию о том, способны ли отечественные производители средств защиты закрыть потребность государства и обеспечить спрос населения и больниц.

- Руководитель АМКУ должен обеспечить защиту прав пациентов при розничной торговли средствами защиты, а министерство здравоохранения - разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи заражения коронавирусом, довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний, - отметили в Кабмине.

Параллельно с тем властей обязали предусмотреть контроль всех прибывающих в страну из-за границы и через КПВВ со временно оккупированными территориями.

Как известно, в данный момент количество инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 114 тысяч 448 человек. С начала эпидемии выздоровели 64156 человек. Умерли от болезни 4026 пациентов.

В Чехии и Польше запрещают массовые мероприятия из-за вспышки коронавируса. Германия и Франция также сейчас вводят запрет проведения массовых мероприятий. В Италии по всей стране объявлен карантин.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин. Вслед за ней один за другим на больничку уехали еще 18 человек, которые общались с вернувшимся заробитчанином.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.