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Деньги не пахнут: Меркель выступила за строительство "Северного потока-2" в обход санкций

11:00
Меркель подыгрывает Путину - фото 1
Меркель подыгрывает Путину

Канцлер Германии, которая за свои договорняки с Путиным уже получила меткое прозвище "Фрау Риббентроп", сумела продемонстрировать верх политического пофигизма ради ситуативной выгоды. После встречи с главарем страны-террориста Ангела Меркель заявила о поддержке пророссийского проекта.

После того, как Эммануэль Макрон и лидер Германи оказались фактически пророссийскими политиками, в "нормандской четверке" не осталось ни одного политика, который мог бы полноценно отстаивать украинские интересы.

Американцы предупредили подрядчиков "Северного потока-2" о неминуемости санкций

Французы и немцы находятся под колпаком у России и рады сложившейся ситуации. Или же делают вид, что рады, поскольку верят обещаниям дешевого газа и поддержки нужных партий Кремлем во время выборов.

Вчера Меркель побывала в Москве и встретилась со своим патроном, после чего заявила о том, что "Северный поток-2" нужно довести до конца.

- Благодаря новому европейскому законодательству, проект газопровода легитимизирован, а нам надо его запустить. Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока", - отметила Меркель, хотя никакой экономической прибыли при игре в долгую российский трубопровод никому не сулит.

Наивные и лишенные выбора немцы декларируют, что с газом их никто не кинет, хотя в обмен на бесперебойные поставки в Москве явно планируют шантажировать Берлин и требовать принятия стратегически важных и выгоднях для русских решений.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма

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Ангела Меркель Владимир Путин Германия Франция Северный поток газ Новости Украина
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