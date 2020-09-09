Правительство разрешило абитуриентам из "ДНР" и "ЛНР" учиться без самоизоляции и тестов

Поступившие из "ДНР" и "ЛНР" студенты получили еще одни бонусы

Пока на свободных территориях медики захлебываются от количества новых случаев заражения коронавирусом, часть прилетевших из-за границы людей сидит в четырех стенах из-за криво работающего сервиса "Дія" (некоторым могут вообще не устанавливать эту программу), жители ОРДИЛО получают привелегии.

И хотя высказываемая публично позиция Зеленского и его команды о том, что предпочитающие жить в Украине абитуриенты должны быть премированы государством, из-за чего им предоставили льготы для поступлений в ВУЗы, решение об отмене самоизоляции может привести к реально непредсказуемым последствиям.

Само собой, поступившие в институты и университеты живущие на оккупированных территориях подростки получают места в общежитиях, где никакого намека на социальное дистанцирование и быть не может. А в "ДНР" и "ЛНР" при этом в плане коронавируса ситуация куда хуже, чем в любой стране мира, отмеченной Украиной "красной зоной".

Только вот украинцев, прибывающих из этих государств прогоняют через все круги ада, а куда более опасных потенциальных разносчиков COVID-19 решили пропускать даже без сдачи экспресс-тестов.

- Сегодня Кабмин поддержал проект постановления о внесении изменений в пункт 20 постановления правительства от 22 июля 2020 №641, что позволяет абитуриентам с оккупированных территорий начать обучение без самоизоляции. Отныне молодые люди, которые следуют из временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают, - заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции ТОТ Ростислав Землинский.

Какими аргументами руководствовались в Зе команде, когда протаскивали подобные решения, неизвестно, но адекватного в них нет абсолютно ничего.