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Права, техпаспорт і студквиток з "Дії" прирівняли до паперових

20:15
Реформи в дії. Хоча б там - фото 1
Реформи в дії. Хоча б там / Дія

З 29 грудня в Україні цифрові аналоги водійських прав, технічного паспорта та студентського квитка прирівняли до паперових.

Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів.

"Україна продовжує задавати тренди діджиталізації у світі: від сьогодні цифрові водійські права, техпаспорт і студентський квиток прирівняли до паперових аналогів", - йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

При цьому наголошується, що тепер електронними версіями документів в "Дія" можна буде користуватися де завгодно без необхідності надавати фізичний аналог.

"Режим без паперів в Україні впевнено набирає обертів. Завантажуйте додаток "Дія", генеруйте електронні документи і насолоджуйтеся перевагами діджиталізації", - йдеться в повідомленні.

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документы реформы Новини Украина
РБК-Україна
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