Практические советы по выбору спортивных и повседневных кроссовок

Модные и долговечные кроссовки носят представители всех возрастных групп, потому что удобная обувь подходит практически к любому стилю одежды. Выбирают упомянутые изделия, опираясь на конечную цель покупки. К примеру, кроссовки понравятся спортсменам и любителям пеших прогулок, велосипедистам и бегу

В каждой из перечисленных ситуаций выдвигают определенный набор требований к внешнему виду, к размерам, к материалам и так далее. Осмотр начинают с подошвы, характеристики которой зависят от цели использования. Спортсменам подойдет упругая и не слишком толстая подошва, которая не имеет выраженного рельефа. В "черный список" заносят модели с мягкой подошвой, которые не позволяют сохранить равновесие.

Материал и качество шнуровки

Долговечность обуви во многом определена материалом верхней части. Здесь предпочтение отдают прочной ткани, которая устойчива к внешнему негативному воздействию. Одновременно с этим ткань должна обеспечить постоянную вентиляцию. Следующий нюанс – это шнуровка, которая действительно прочная. Здесь, как и раньше, многое зависит от сферы использования. К примеру, спортсменам точно не подойдут "липучки" вместо шнурков, но для ежедневного использования на улице упомянутый вариант весьма приемлем.

Качество амортизации имеет значение

Качественные кроссовки для спортсменов выдерживают продолжительные физические нагрузки. Покупатель обращает внимание на амортизацию в силу нескольких обстоятельств. Первое – это люди с высоким сводом стопы будут чувствовать себя более комфортно. Второе обстоятельство – это уменьшение нагрузки на нижние конечности. Профессионалы рекомендуют остановить свой выбор на пару кроссовок, у которых есть гелиевая прослойка, расположенная между верхней и нижней части подошвы. Дополнит картину качественный супинатор, который равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы. Результатом станет меньшее физическое воздействие на позвоночник.

Рекомендации по выбору повседневных кроссовок

Пара, которую планируют носить каждый день, должна быть легкой и одновременно прочной. Она не утяжеляет нижние конечности, обеспечивает постоянный приток воздуха. Оптимальный вариант – это обувь со стелькой из натурального материала. В описании товара всегда указано функциональное предназначение, например, активный отдых или туризм. За покупками отправляются в фирменные магазины, где предлагают оригинальный товар.