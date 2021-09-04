Пожежа у київському соборі святого Миколая знищила унікальний орган

Пожежа у соборі знищила орган / Бабель

Вечір п'ятниці, 4 вересня, приніс погані новини - сталася пожежа у київському соборі святого Миколая - просто в центрі столиці.

Займання сталося у органі під час репетиції. Вогонь швидко поширився між 1 і 2 поверхом костьолу.

Завдяки оперативній реакції ДСНС вдалося уникнути значних пошкоджень будівлі. Собору нічого не загрожує.

О 22:40 пожежу було локалізовано, а о 23:26 повністю ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Проте без втрат на обійшлося - вогонь знищив унікальний орган.

Електромеханічним орган, який був побудований у 1980 році майстрами фірми «Rieger-Kloss» (м. Крнов, Чехословаччина).

Орган був сконструйований спеціально для цієї зали, з урахуванням інтер’єру та акустики костьолу Святого Миколая. Орган мав 55 регістрів, розподілених між трьома мануалами та педальною клавіатурою, і 3945 металевих і дерев’яних труб. За оцінками експертів, вартіст органу - 1,2-1,5 млн євро.

Інструмент мав широку темброву палітру, на ньому виконувалися твори різних стилів і напрямків - від старовинної музики до сучасних авторів. При конструюванні максимально враховувалася органічність поєднання форм інструменту з інтер'єрами колишнього Миколаївського храму.

Орган, що створювався не для діючого храму, а для концертного залу, був розташований нетрадиційно - у вівтарній частині собору, перетвореної в сцену.

Такоє у пожежі знищено славетну люстру.

Фото - пресслужба Мінкульту