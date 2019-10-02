Появились доказательства вторжения российского спецназа в Норвегию

Боевики Путина действительно тусят в Норвегии

Спецподразделения путинских оккупантов работали и продолжают это делать на территории страны-члена НАТО Норвегии. Чем именно занимаются тактические группировки войск РФ в северном государстве, неизвестно.

Фотографии со своих высадок в Норвегии боевики Путина размещали на своих страницах в соцсетях.

Работали за пределами территории РФ террористы из подразделений, которые привлекались для оккупации Крыма и ведения боевых действий на Донбассе.

Доказательства присутствия оккупантов нашли в Instagram журналисты норвежского издания AldriMer.

Так, боевик чеченского спецназа, именуемого террористами "Летучим отрядом Кадырова", с ником bes_600 2 марта прошлого года опубликовал групповое фото наемников в аэропорту Грозного. В подписи к фото он указал "Лихой 16-й год. На Арктику вылетали", а в комментариях написали и о том, что террористы летали в Норвегию "по работе".

Этот же bes_600 на других фотографиях запечатлен вместе со своим "коллегой" akhaev_07_95. Последний в феврале 2018-го запостил снимок из аэропорта с авиазапращиком из Шпицбергена. На присутствие боевиков в Норвегии указывают и геометки.

А вот в январе этого года все тот же террорист Ахаев показал фоточку с вооруженным боевиком в полном обмундировании.

И все бы ничего, только геолокация снимка - столица норвежского Шпицбергена город Лонгьир.

Официального скандала после появления "зеленых человечков" в Норвегии почему-то не последовало. В Осло о деяниях Путина и его карателей умалчивают, хотя вторжение войск РФ на территорию страны-члена НАТО должно было бы привести к серьезным последствиям для Кремля.