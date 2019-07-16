Повышение ставок: беспартийный нардеп скупал голоса по 1500 гривен

"Беспаливные" визитки схемщиков

Бабушки Рабиновича могут рыдать, поскольку им придется голосовать за гречу, а продать свой голос в Одесской области они могли бы намного дороже. Правда, за пределами этого региона ценник на покупку бюллетеня с нужной галочкой, наверное, тоже увеличится.

Предвыборная кампания, в которой с необычайной легкостью нардепом-мажоритарщиком может стать любой использующий символику "Слуги народа" человек, отличается особо жесткой борьбой за голоса.

Так, судя по данным полиции Одесской области, желающим получить мандат пришлось даже раскошелиться, увеличив тариф на платное голосование со стандартных 400-500 до 1000-1500 гривен.

Во вторник, 16 июля, в пресс-службе Национальной полиции отчитались о прикрытии сетки по подкупу избирателей в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

По словам правоохранителей, более 20 человек подбивали людей проголосовать за нужного кандидата за награду, а при демонстрации фотодоказательств им обещали насыпать баблишка.

Копы утверждают, что скорее всего, деньги вместо гречи обещали представители действующего нардепа. По данному округу орудует внефракционный бывший регионал Виталий Барвиненко, так что именно его людей и нахлобучили копы.

"Участникам сети и самому депутату вручены повестки. Подкуп избирателей осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов, - отметили правоохранители. - Организовал сетку имеющий богатый политический опыт депутат, который привлек агитаторов "для работы", - отметил заместитель начальника Главного следственного управления нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.